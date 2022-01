Chuva de peixes intriga cidade nos EUA

Moradores da cidade de Texarkana, no estado norte-americano do Texas, tomaram um belo susto nesta quarta-feira quando peixes começaram a cair do céu durante uma tempestade. O curioso fenômeno foi registrado pela prefeitura da cidade em um post no Facebook.

Segundo James Audirsch, que trabalha em uma concessionária de automóveis na cidade, estava trovejando e chovendo forte quando, subitamente, um peixe caiu do céu logo à sua frente. Intrigado, ele comentou com um colega: “está chovendo peixes!”, ao que o colega respondeu: “não, não está”. Mas James estava certo, e mais peixes continuaram a cair dos céus.

A prefeitura de Texarkana afirma que o fenômeno “é incomum, mas acontece”, e foi registrado em “vários locais” da cidade. Acredita-se que ele ocorre quando uma tromba d’água passa sobre um rio ou lago e suga pequenos animais, como peixes, sapos e crustáceos, que podem ser arremessados a grandes distâncias.