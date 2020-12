Churrasqueadas, de José Almiro, ensina receitas para inspirar o cardápio das ceias

Nos próximos episódios do programa do canal Churrasqueadas na TV que irão finalizar o ano e iniciar 2021 – nos sábados 19/12, 26/12 e 02/01 – o carismático apresentador e churrasqueiro mineiro José Almiro irá ensinar o passo a passo de receitas práticas e fáceis de preparar para as festas de fim de ano tais como Chester, Farofa natalina, Lombo Recheado, Costelinha suína na cerveja, Pernil suíno, Maminha Sanfonada, entre outras.

A série do canal especializado em churrasco, que vem conquistando cada vez mais espaço no YouTube, apresenta a segunda temporada produzida especialmente para a televisão e será exibida pelas afiliadas locais da Globo, EPTV para algumas cidades do interior paulista, e TV Integração e Inter TV Grande Minas Gerais para várias cidades mineiras. Todo sábado até o dia 30/01, durante o período de encerramento do ano e as férias de janeiro, o público poderá acompanhar conteúdos especiais do Churrasqueadas, a maior mídia nacional sobre o assunto.

A nova temporada do Churrasqueadas, que estreou no último sábado 05/12, conta com 9 episódios que irão revelar receitas com diferentes técnicas de preparos para assar carnes bovina, suína, e até legumes, além de dicas de acompanhamentos para a ceia do Natal e Ano Novo, para dar um gosto especial à coadjuvantes como arroz, farofa e maionese, molhos, entre outros. Dinâmicos, cada episódio trará entre três e quatro receitas. Então, é só preparar o bloco de notas! E José Almiro irá churrasquear na companhia dos cantores Diego e Victor Hugo, Douglas e Vinícius, Edson & Hudson, Yasmin Santos, Fiduma & Jeca, e Pedro Leonardo.

José Almiro é um fenômeno no efervescente universo da gastronomia online. Seu canal Churrasqueadas no YouTube é o maior do segmento de churrasco no Brasil, ultrapassando a marca de 1,6 milhões de inscritos (com total de 105 milhões de views). No Facebook são mais de 3,6 milhões de fãs (com total de 650 milhões de views) e no Instagram 930 mil seguidores que acompanham as suas dicas. Somados, são mais de 6 milhões de seguidores. O passo a passo das receitas também estão disponíveis no site do Churrasqueadas no portal Cidade On.

O jargão “Hmmm, bom, muito bom!” popularizou o chef churrasqueiro que revela tudo o que gira em torno do universo da brasa, paixão de milhões de brasileiros. A receita do sucesso de José Almiro é a simplicidade, assim como o das que transmite no programa. Carisma e conexão verdadeira com os alimentos e com as raízes do churrasco e da gastronomia brasileira encontraram identidade em um público amplo e sem estereótipos. Uma pitada generosa de bom humor completa a fórmula.

A segunda temporada de Churrasqueadas na TV será exibida:

Às 7h20 pela EPTV – nas regiões de Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos (interior de São Paulo) e Sul de Minas;

Às 14h30 pela INTER TV Grande Minas Gerais – Montes Claros e Governador Valadares.

Às 14h40 pela TV INTEGRAÇÃO – regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Centro-Oeste de Minas Gerais, Noroeste de Minas Gerais, Zona da Mata e Campo das Vertentes/parte do Sul de Minas;

PROGRAMA CHURRASQUEADAS

TODO SÁBADO, ATÉ 30 DE JANEIRO

www.churrasqueadas.com.br

www.youtube.com/churrasqueadas

www.facebook.com/churrasqueadasoficial

@churrasqueadasoficial