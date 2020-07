Churrascaria Riograndense encerra atividades em Americana

Após 49 anos, a Churrascaria Riograndense, localizada na Praia Azul, em Americana, encerrou suas atividades. O anúncio foi feito nas redes sociais do estabelecimento.

“Queridos amigos e clientes, comunicamos oficialmente o encerramento das atividades da CHURRASCARIA RIOGRANDENSE. Por mais de 49 anos este foi o lugar de encontro e de viver bons momentos ao lado de amigos e familiares, comemorando aniversários, casamentos, reuniões de negócios ou um simples almoço”.

A informação é de que o estabelecimento foi vendido para um empresário do Sul do país e uma nova churrascaria deve ser inaugurada no mesmo local.