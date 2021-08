Chocomoça e Ganache de Limão são os bolos do mês da Sodiê

Os Bolos do Mês de agosto da Sodiê Doces agradam a todos os paladares, desde os que preferem um sabor mais cítrico até os que são apaixonados pelo sabor mais doce. Chocomoça#98 e Ganache de Limão#56 são os bolos que têm preços especiais de 1 a 31 de agosto, nas mais de 300 lojas da marca no Brasil.

Para os amantes de chocolate e de leite condensado, o Chocomoça#98 é a combinação perfeita: bolo de chocolate com recheios de Leite Moça, Leite Moça de chocolate e mousse de chocolate. Na cobertura tem mousse de chocolate, Leite Moça e Leite Moça de chocolate com as raspas de chocolate ao leite e branco finalizam o bolo.

Já o Ganache de Limão#56 é a opção mais leve e cítrica do mês. É um bolo de massa branca, com recheios de creme gelado e ganache de limão. Possui cobertura de marshmallow com raspas de limão, e cerejas decorativas.

Além dos dois sabores da promoção Bolo do Mês, a maior franquia de bolos do país tem mais de 100 variedades de sabores de bolos de massa branca ou de chocolate, com recheios diversos que incluem morango, limão, coco, nozes, abacaxi, damasco, chocolate branco, chocolate ao leite, leite em pó, brigadeiro, doce de leite, leite condensado, entre outros.

Nas lojas Sodiê Doces há um cardápio com cerca de 50 sabores de salgados, da marca Sodiê Salgados, feitos com receitas próprias e exclusivas, com diversos recheios para consumo imediato no formato tradicional e na versão mini, que o cliente pode comprar congelado ou levar quente para casa.

Os pedidos também podem ser feitos diretamente no aplicativo Sodiê Doces Oficial, disponível nos dispositivos IOS e Android, nas lojas e retirados ou entregues via delivery e/ou iFood.

Sodiê Doces

A Sodiê Doces, maior franquia de bolo do país, possui atualmente mais de 330 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA. Em seu cardápio há mais de 100 variedades de sabores e uma linha Zero Açúcar especial. Os bolos são elaborados à base de pão de ló, matéria-prima de primeiríssima qualidade e frutas frescas. Capazes de conquistar todos os paladares, eles ainda têm um preço muito acessível e mensalmente a marca traz o Bolo do Mês, com dois sabores, que ganham desconto especial em todas as unidades da rede. A rede também ampliou seu portfólio de sabores das tradicionais balas de coco, hoje são 20 sabores.

Em 2017, a marca inaugurou a fábrica de salgados com sede em Boituva. A primeira franquia Sodiê Salgados Café foi inaugurada no último mês de setembro, no bairro do Tatuapé, em São Paulo. O objetivo é chegar a 50 pontos de venda até 2022. Para dar suporte às novas lojas, a marca vai ampliar a fábrica de 1,3 mil m2 para 4,4 mil m2, investindo cerca de R$ 7 milhões.