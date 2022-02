Chico visita 3 obras em andamento no Hospital Municipal

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito, Odir Demarchi, estiveram no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM), na manhã desta segunda-feira (21), em visita às obras da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e também da reforma da Ala 3. A visita foi acompanhada pela diretora-superintendente do HM, Lilian Franco de Godoi dos Santos, e pelo presidente da Fusame, Douglas Henrique Magalhães Ferreira.

“Estou muito feliz em acompanhar o andamento dessas importantes obras, que serão fundamentais para melhorar o atendimento da Saúde em Americana. São reformas e novas instalações, que ampliam o nosso serviço e garantem que os pacientes tenham uma estrutura digna e adequada. O trabalho não para e, logo, estaremos entregando à população”, ressaltou o prefeito Chico Sardelli. O vice-prefeito também enalteceu a importância das ações. “As obras estão adiantadas e isso é muito gratificante de ver. É um compromisso nosso que estamos conseguindo realizar”, comentou Odir.

A reforma da UCI (Unidade de Cuidados Intermediários), que fica na Ala 1, contempla 10 novos leitos especiais e três convencionais, viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris, no valor de R$114 mil. Já a reforma da ala 3 e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulta, terá investimento total de R$ 833.419,34, sendo R$ 699.996,00 de recursos do Ministério da Saúde, por meio de emenda parlamentar do deputado Orlando Silva e R$ 133.423,34 de contrapartida da Prefeitura.

A Unacon está sendo construída por meio de parcerias firmadas com a prefeitura e a iniciativa privada, portanto, sem o emprego de recursos públicos municipais. O custeio será viabilizado por meio de convênio com o Estado, que irá disponibilizar R$ 5.547.447,00 anualmente. Esses recursos foram obtidos junto ao governo estadual, por intermédio do deputado federal Vanderlei Macris.

A diretora do HM disse estar muito satisfeita com o ritmo acelerado das obras. “Nós ficamos muito satisfeitos com essa visita do prefeito e seu vice, que nos cobram diariamente sobre o andamento dessas obras. Estamos acompanhando sistematicamente a evolução delas, que estão num ritmo acelerado”, afirmou a diretora, Lilian Franco.