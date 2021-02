Chico visita obras de restauro da Estação Cultura

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, visitou hoje (18) as obras na Estação Cultura, que recebe a primeira restauração completa desde 1912. As intervenções de restauro e conservação iniciadas em dezembro de 2019 são administradas pela Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) com investimento e serviços aplicados exclusivamente pela empresa Rumo Logística, companhia ferroviária e de logística brasileira.

“Cresci na região da estação ferroviária, que hoje abriga a Estação Cultura de Americana. Nesta sala aqui, na década de 70, eram armazenados os produtos têxteis que seriam despachados pela ferrovia”, lembrou Chico. A visita foi acompanhada pelo secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, e pelo presidente do Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana), Diego Bernardo.

O prédio passou por diversas intervenções que identificaram o padrão original do imóvel, inclusive da cor das paredes, que será restaurada. O telhado recebeu uma manta acrílica para proteger o madeiramento da umidade e atualmente os profissionais trabalham na recomposição da fachada e no restauro das portas.

A intenção da pasta é, depois de finalizado o restauro, instalar um museu da ferrovia no local e promover oficinas culturais de acordo com a proposta apresentada aos secretários pelo prefeito e por seu vice Odir Demarchi. “Queremos devolver à Estação Cultura como um espaço de convivência e de lazer para as famílias”, declarou Giuliani.