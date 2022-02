Chico visita obras de abastecimento de água

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi fizeram, nesta quarta-feira (16), uma visita monitorada às obras elétricas preparatórias para instalação do novo conjunto de motobomba para atender a região do Pós-Anhanguera. O investimento de R$1,3 milhão é feito pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) em recursos próprios.

De acordo com a autarquia, o novo equipamento tem capacidade para bombear aproximadamente 350 litros de água por segundo, volume superior ao realizado pelo sistema atual, de 200 litros por segundo. As obras foram iniciadas na semana passada e são realizadas pela empresa Rizel Instalações Elétricas Ltda, vencedora do processo licitatório. A previsão é de conclusão das obras em um prazo de seis a oito semanas.

Em seu discurso, o prefeito Chico Sardelli relembrou o investimento de quase R$ 10 milhões na construção de três novos reservatórios, cada um com capacidade de 2,1 milhões de litros, nos bairros Vila Santa Catarina, Cidade Jardim e Jardim Ipiranga. “Com mais estes equipamentos, fazemos novos investimentos e avançamos na solução. Confio em cada um de vocês para ajudar nesse trabalho e na conscientização sobre o uso da água. Estamos investindo sistematicamente para melhorar a captação, o tratamento e distribuição de água em todas as torneiras de Americana e estou muito feliz por isso”, declarou.

O ato contou com a participação do vice-prefeito Odir Demarchi, do superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia e do presidente da Câmara, vereador Thiago Martins, além dos secretários de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, de Cultura e Turismo, Márcia Gonzaga, de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto, e dos vereadores Dr. Wagner Rovina, Fernando da Farmácia, Marcos Caetano e Pastor Miguel Pires.