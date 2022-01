Chico vence na justiça contra página “A Voz de Americana”

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) obteve vitória na justiça e a página no Facebook “Radio A Voz de Americana”, um perfil no Instagram com o mesmo nome e um número de whatsapp deverão retirar do ar postagens referentes ao prefeito. A decisão é do Juiz Marcio Roberto Alexandre, da 3ª. Vara Cível de Americana.

A página, o perfil e o número de whatsapp eram usados para postagens contra a administração Chico e foram consideradas ofensivas na decisão do Juíz.

O prazo para a retirada das imagens e postagens ofensivas contra Chico é de 24horas de acordo com a determinação do Juíz. A decisão pede também que os dados dos responsáveis pelas páginas sejam divulgados, como nome, endereço, CPF, RG e email. Já essas informações, devem ser passadas pelo Facebook em 5 dias, a contar da data de intimação da decisão. Os dois prazos possuem pena de multa diária de R$1000 cada até o efetivo cumprimento.