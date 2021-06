Chico vai a São Paulo atrás de investimentos pro abastecimento de água

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, foi recebido nesta segunda-feira

(7) pelo superintendente do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica),

Francisco Eduardo Loducca, na sede do órgão, em São Paulo. Em seguida, se

reuniu em audiência com o secretário de Estado da Habitação, Flavio Amary,

para discutir parcerias com o governo estadual na área habitacional.

Chico busca novos investimentos para o abastecimento público de água em

Americana, através do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), com o

objetivo de viabilizar programas e ações na área de recursos hídricos em

Americana.

A reunião com Loducca integra um calendário de ações para melhorar

abastecimento de água em Americana, como a parceria técnica com a Sanasa, o

aumento da outorga para captação de água e o programa de substituição de

redes antigas por nova tubulação, como explicou o prefeito.

“Sabemos que o abastecimento público é um grande desafio em nossa cidade e

estamos trabalhando em diversas frentes para garantir água na torneira das

famílias americanenses”, declarou Chico.