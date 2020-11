Chico se reúne com Sincomercio e Acia

Representantes do Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) e da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) estiveram reunidos nesta quinta-feira (26/11) com o prefeito eleito de Americana, Chico Sardelli (PV).

Foi uma visita para parabenizar o vencedor da eleição municipal, ocorrida neste mês, que elegeu Sardelli como chefe do Executivo para o período de 2021 a 2024.

Participaram do encontro o presidente do Sincomercio, Vitor Fernandes, a assessora administrativa do sindicato, Maria Aparecida Roberto Alves dos Santos, o presidente da Acia, Wagner Armbruster, e o diretor das entidades, José Camacho.

Os representantes da classe empresarial enalteceram a importância da próxima administração apoiar as empresas e o fomento de novos negócios em Americana, com o propósito de recuperar a economia e promover a geração de empregos.