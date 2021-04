Chico se reúne com grupo que estuda Retomada Econômica

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, se reuniu na última sexta-feira (23) com alguns integrantes do comitê que discute a retomada do desenvolvimento econômico de Americana. Participaram do encontro o chefe de Gabinete, Franco Ravera Sardelli, o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, a chefe regional da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Alcinea Moraes, e representantes do Sinditec e da Aescon, Leonardo Santana e Evandro Forti, respectivamente.

A reunião teve o objetivo de explanar para o prefeito os 25 itens que o comitê elencou como demandas iniciais para a retomada da atividade econômica, entre eles a elaboração de uma agenda de eventos e feiras, realização de um mutirão para formalização de empresas, disponibilidade de linhas de crédito, cursos de capacitação, incentivo ao turismo de negócios, criação de uma plataforma on-line para negócios regionais, entre outras propostas.

“Os planos são envolver vários setores da Administração Municipal e entidades como a Acia, Ciesp, Sebrae, Sinditec, Sincomercio, Unisal, FAM. Fatec, e reunir as experiências de cada setor na busca de soluções para a retomada econômica de Americana”, disse Rafael de Barros. O comitê foi formado no final de março e é uma iniciativa pioneira na região. Sob a liderança do prefeito Chico Sardelli, os integrantes discutem propostas que resultem em impactos positivos em questões que envolvam emprego, renda e capacitação técnica; suporte e apoio empresarial; transformação digital e otimização dos serviços públicos.