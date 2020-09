Chico Sardelli ganha liminar contra fake news

Chico Sardelli, pré-candidato a prefeito de Americana e presidente do diretório municipal do PV, recebeu hoje (04) liminar favorável ao seu pedido de exclusão de fake news, em ação movida pelo político em face do Facebook e WordPress. Chico foi associado a notícias falsas sobre suposto desvio de merenda, o que pode ser considerado crime de calúnia, difamação ou injúria.

As notícias falsas contra Sardelli foram publicadas em sites e páginas da rede social, com diversos seguidores, com o objetivo de prejudicá-lo em uma eventual disputa eleitoral. Chico lamentou a prática da distribuição de fake news mesmo antes do período eleitoral. “Num jogo de palavras tentaram de forma covarde imputar a mim participação em ato criminoso de suposto desvio de merenda. Em minha carreira pública, sempre prezei pela honestidade e pela responsabilidade no que digo e faço. Por isso mesmo sou ficha limpa e tenho a consciência tranquila. Meu histórico é público e não vou deixar que tentem manchar minha reputação ou de minha família com notícias falsas e atos que não cometi. Chega de fake news”, declarou.

Na ação, a juíza do caso classificou o conteúdo divulgado por terceiros como “efetivamente ofensivo e oportunista (…), de pouca clareza e de quase nenhuma intenção informativa”, destacando a verossimilhança com ações “típicas da intenção de propagação indevida de fatos não verificados”.

As notícias falsas contra Chico Sardelli publicadas nos sites www.rmcnoticia.wordpress.com e www.facebook.com/rmrevista devem ser retiradas do ar em 48 horas sob pena diária de multa de R$ 1 mil. A magistrada também determinou o fornecimento dos dados cadastrais dos responsáveis pelos domínios no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A ação corria em segredo de justiça e a liminar concedida suspendeu este efeito.