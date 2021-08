Chico reúne vereadores para apresentar projeto de adesão do consórcio da saúde

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, se reuniu na tarde desta quarta-feira com os vereadores do município em seu gabinete no Paço Municipal. O encontro serviu para tratar de projeto de lei a ser enviado nesta quinta-feira (19) para o Legislativo, que autoriza o município a aderir ao Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte – Cismetro.

O Consórcio é composto por 17 municípios da região, sendo a maioria composta por municípios da RMC e Americana foi aceita para fazer parte do grupo Norte, estabelecido pelos municípios de Artur Nogueira, Cosmópolis e Holambra. Para que a inclusão ocorra, a questão depende da aprovação di Legislativo Municipal. Pela lei, a prefeitura fica autorizada a efetuar os processos necessários para a adesão do município.

O objetivo da adesão ao Consórcio é ampliar a oferta de atenção à saúde do município, que hoje tem um quadro profissional reduzido. “Nós atualmente temos uma fila com números consideráveis para algumas especialidades e o consórcio é mais uma frente de reforço para que possamos solucionar essa questão”, explicou o secretário da Saúde, Danilo de Oliveira.

O Prefeito Chico Sardelli destacou que esse é um esforço grande de toda a administração para realizar verdadeiros avanços na área da Saúde. “Tanto eu, quanto o Odir, e os secretários estamos empenhados em melhorar a saúde na nossa cidade. Já está claro que o modelo atual precisa melhorar, por isso temos de buscar alternativas que permitam avançar “, disse Chico.

O projeto deve entrar em discussão nesta quinta-feira no Legislativo.