Em seu primeiro dia à frente da prefeitura de Americana, o prefeito Chico Sardelli (PV), reuniu toda sua equipe para uma primeira conversa. O ‘encontro’ aconteceu na área externa da prefeitura e o momento foi registrado pelo vice-prefeito Odir Demarchi (PL).

Chico falou da importância da equipe trabalhar unida e com bom coração para o bem da cidade.

A reunião também contou com a presença do Padre Gilson e do Pastor Hugo, que fizeram orações antes de cada um seguir para o posto de trabalho.