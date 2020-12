Chico recebe visita de deputado Marco Bertaiolli

O prefeito eleito de Americana, Chico Sardelli, recebeu hoje (17) a visita do deputado federal Marco Bertaiolli, em seu escritório no Jardim São Paulo. Bertaiolli e Chico foram vizinhos de gabinete na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), à época em que Sardelli exerceu o mandato de deputado estadual.

Bertaiolli, que está em visita por cidades do interior paulista, fez questão de estar em Americana e aproveitou o encontro para declarar seu compromisso com a cidade. “Como amigo, tudo o que você precisar de mim, estou à disposição”, afirmou.

Chico solicitou ao deputado a destinação de emendas impositivas ao Orçamento Federal, especialmente para a área de Saúde. Os dois ainda se organizaram para uma reunião com integrantes da Secretaria Estadual de Saúde para tratar de novos investimentos para a saúde pública de Americana.

“Bertaiolli foi prefeito por 8 anos de Mogi das Cruzes e tem vasta experiência como gestor, além de ser um deputado federal atuante no estado. Americana tem muito a ganhar com seu trabalho”, declarou Chico.