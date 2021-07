Chico recebe Leitinho e deputado Herculano

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito Odir Demarchi receberam nesta quinta-feira (8) o chefe do Executivo de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, acompanhado do deputado federal Herculano Passos, no Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal.

O parlamentar colocou seu mandato à disposição de Americana e aproveitou o encontro para parabenizar Chico pela eleição. “Fiquei contente que você ganhou aqui, acompanhei suas eleições para deputado federal e estadual e agora deu certo em Americana”, declarou Herculano Passos.

Chico agradeceu a visita e reiterou o pedido de emendas feito aos deputados presentes em Americana.