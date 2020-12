Chico e empresários do setor têxtil falam de efluentes de tinturarias

A eficiência no tratamento de efluentes gerados pela indústria têxtil foi a pauta da reunião ocorrida hoje (14) entre o prefeito eleito de Americana, Chico Sardelli, e empresários do ramo de tinturaria instalados na cidade. Chico recebeu o grupo, que pede o início das obras de ampliação e reforma da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba.

Sardelli ouviu os empresários, que são diretores da Associação das Empresas Cotistas da ETE e destacaram a urgência do pleito. “Consideramos justa a obrigatoriedade de ampliar o tratamento e para isso precisamos aumentar a eficiência da ETE”, declarou o presidente do Sinditec, Dilézio Ciamarro.

Chico se comprometeu a trabalhar em parceria com o Ministério Público na tentativa de equacionar a questão. “De minha parte estou à disposição para buscar com urgência a melhor solução para este impasse. A preservação ambiental sempre foi uma preocupação minha e será uma bandeira do nosso governo”, declarou Sardelli.