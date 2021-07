Chico recebe Dalben e comemora verba pra asfalto

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu na tarde desta segunda-feira (5) o deputado estadual Dirceu Dalben em seu gabinete. O encontro foi acompanhado pelo vice-prefeito, Odir Demarchi, e pelo vereador Marcos Caetano. O encontro serviu para a discussão dos temas importantes para a região e também para reforçar o envio de R$ 200 mil em emenda para o município para a realização de pavimentação na região do Parque Gramado.

A emenda atendeu a solicitação do vereador feita no início desse ano. “É uma grande ajuda para a população do Parque Gramado, e tenho certeza que teremos mais parcerias. O deputado já demonstrou que quer caminhar junto ao município e nos auxiliar da melhor forma”, disse Caetano. “O Dirceu Dalben é uma importante liderança da nossa região, conhece bem as necessidades do Poder Executivo e se colocou à disposição para nos auxiliar. Só temos de agradecer ao parlamentar pelo apoio prestado”, disse o prefeito, Chico Sardelli.

“Tivemos uma excelente conversa com o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o vereador Marcos Caetano. Lutar e buscar o desenvolvimento para as cidades paulistas é compromisso do nosso mandato. Ao município de Americana, já destinamos R$ 300 mil em emendas para melhorias em Saúde e Infraestrutura. Também garantimos R$ 2 milhões no orçamento estadual para a modernização da Rodovia Ivo Macris, que liga Americana à Paulínia. A obra já foi anunciada e deve começar em breve! O trabalho não para e a população americanense pode contar sempre com o nosso mandato”, disse Dalben.