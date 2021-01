Chico quer mais tecnologia nos serviços da prefeitura

O secretário de Administração de Americana, Fábio Beretta Rossi, se reuniu com os diretores da área de Tecnologia da Informação e Desenvolvimento de Softwares do município, na manhã desta quarta-feira (27). No encontro estiveram presentes os diretores da Administração, Luciana Cardoso (TI e Infraestrutura), e Moacir Scunderlick (Desenvolvimento de Softwares), e também o assessor institucional da Unidade de Imprensa e Comunicação, Gustavo Gomiero, para iniciar o trabalho de soluções e inovações tecnológicas.

Uma das principais metas do prefeito, Chico Sardelli, para a nova administração é desenvolver soluções inteligentes da administração municipal por meio do uso de tecnologia.

O objetivo é que o grupo desenvolva ações de aperfeiçoamento dos serviços públicos por meio do uso da tecnologia. “Um pedido do prefeito Chico Sardelli é para que nós tenhamos um trabalho de desenvolvimentos de alternativas para que o cidadão tenha cada vez mais acesso aos serviços municipais sem sair de casa. E isso passa pelo trabalho que desenvolveremos internamente também, discutindo sempre alternativas para melhorar os mecanismos de trabalho da Administração Municipal para, assim, prestarmos um serviço cada vez melhor”.