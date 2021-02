Chico não aceita aumento na passagem de ônibus

O aumento na passagem de ônibus em Americana não será aceito pelo prefeito Chico Sardelli (PV). A informação é da assessoria de imprensa da prefeitura.

A empresa que já atua no município de forma emergencial desde 2018, a Sancetur, venceu a licitação do transporte público aumentando o valor da passagem de R$4,70 para R$5,40. A empresa foi a única a apresentar proposta na licitação.

Chico afirmou que não vai assinar o contrato e que vai conversar sobre a questão com a empresa.

Veja a nota da prefeitura:

Com relação à concorrência do transporte, essa é uma questão que se arrasta há anos em Americana, seja na série de contratos emergenciais ou na atual licitação, iniciada no ano passado e que enfrentou uma série de problemas na Justiça e no Tribunal de Contas. Com apenas uma concorrente no processo, o prefeito se recusa a assinar o contrato pelo preço estipulado e tratará sobre a questão com a empresa. É preciso que, diante de todo o quadro econômico que o país atravessa, haja sensibilidade e se busque um entendimento entre empresa e poder público.