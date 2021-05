Chico lança programa Água na Torneira

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, lançou nesta segunda-feira (24) o programa “Água na Torneira” – Programa Municipal de troca contínua e modernização da rede de abastecimento na cidade. A partir desta segunda-feira e até o término de sua administração, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana fará trocas preventivas da rede de abastecimento de água visando a melhora na qualidade da prestação de serviço.

Chico destacou a necessidade do programa. “Todos sabem que a rede antiga prejudica nosso abastecimento. Agora, o DAE vai se antecipar aos problemas causados pela rede velha com a troca permanente por novas redes modernas e duráveis. Com esse calendário diário, queremos evitar vazamentos e garantir água na torneira”, disse. Nesta segunda-feira (24), as obras de troca de rede de água acontece nas Ruas Paraná, entre as Ruas Minas Gerais e Paraíba, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, e Francisco Galassi, entre as Ruas Francisco Garbo e Fernando Luis Baldin, região do bairro São Vito.

Serão substituídos, aproximadamente, 110 metros de tubulação de ferro fundido por PVC, no diâmetro de 60 milímetros. Com a troca da rede antiga pela nova tubulação mais resistente, haverá uma melhoria na distribuição e no abastecimento de água na região.

A previsão é de concluir as obras até esta sexta-feira (28), segundo o DAE. Em seguida, a autarquia divulga novo calendário com os locais que receberão o serviço.