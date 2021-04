Na coletiva dos 100 dias, governo Chico mostra ânimo

Em entrevista coletiva com a imprensa nesta sexta-feira, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), falou das ações tomadas nos 100 primeiros dias à frente da prefeitura. Apesar de ter sido uma coletiva, Chico não se aproximou dos jornalistas para gravações, como de costume.

Chico destacou algumas ações já realizadas no DAE, Área Azul e Saúde. Participaram também o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e o chefe de gabiente Franco Sardelli.

Mesmo após o ‘time’ da empolgação da vitória, Chico ainda se mostra bastante animado não só com o que já foi feito, mas com os planos futuros. O atual prefeito citou Omar Najar (MDB) por algumas vezes e também mostrou sintonia com o vice Odir. Assista: