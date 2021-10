Chico entrega obras da Praça de Esportes na Cidade Jardim

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi fizeram a entrega, nesta segunda-feira (25), das obras da Praça de Esportes Guilherme Assunção, na Cidade Jardim, em Americana. O espaço foi reformado com a aplicação de R$ 1,8 milhão proveniente de repasse do Governo Federal, com a contrapartida de R$ 199,9 mil, além de R$ 43,7 mil em recursos próprios da Prefeitura de Americana.

As melhorias incluíram a reforma e ampliação do centro comunitário, a construção de campo de malha, a construção de minicampo de futebol com vestiário e depósito, a construção de quadra de areia com vestiário, a construção de pista de caminhada, a troca de gradil de proteção e a troca da rede elétrica, com a implantação de nova iluminação na praça.

O prefeito Chico Sardelli destacou o empenho da administração municipal para concretizar este trabalho. “Um dia de felicidade. Nós passamos o dia a dia na prefeitura procurando soluções e graças a Deus estamos tendo a capacidade de poder resolver os desafios. O lazer e o esporte no cotidiano nos fazem mais felizes e é uma alegria entregar essa obra para dar uma vida com qualidade e saúde às nossas crianças”, discursou.

Treinador de equipes de futebol no local, o morador Almir dos Santos, conhecido como Mi, destacou a importância do espaço para a comunidade. “Temos que agradecer a administração no geral que batalhou para que essa obra se realizasse. É desse apoio que a gente precisa. Hoje temos um prefeito que conhece muito bem o que é o esporte e que trabalha pelo esporte”, disse. Ele aproveitou o encontro para entregar uma camisa da agremiação local ao prefeito.

O vice-prefeito Odir Demarchi ainda lembrou da entrega de outra obra ligada ao Esporte – a inauguração da pista de skate realizada na última sexta-feira (21) . “Mais uma vez a Secretaria de Esporte está nos proporcionando alegria. Sei que tem muitas inaugurações ainda por vir e isso é motivo de muito orgulho pra nós.”, disse.

A secretária de Esportes, Grasiele Rezende, destacou o papel social do esporte como ferramenta de transformação. “Mais uma obra entregue em menos de um ano de mandato, mais uma obra importante para nossa cidade que sempre respirou esporte. Eu como secretária e profissional de educação física fico muito feliz de ver pessoas brigando pelo esporte. Vou sempre bater na mesma tecla, o esporte transforma vidas”, declarou, ressaltando que a praça de esportes terá, além de futebol, aulas de karatê e atividades para a terceira idade, além da prática de malha. “É motivo de muita alegria poder proporcionar isso para a população.”

Também participaram da solenidade o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins, os vereadores Fernando da Farmácia e Juninho Dias e o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, além de secretários adjuntos.