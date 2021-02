Chico entrega computadores e kits de material escolar

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito, Odir Demarchi, e do secretário de Educação, Vinícius Ghizini, esteve na manhã desta quinta-feira (18) no Ciep Professor Octavio Cesar Borghi, no bairro Cidade Jardim, onde realizou a entrega simbólica de 192 notebooks, que serão destinados aos educadores, e dos kits escolares que serão entregues aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I. Ao todo, são seis mil kits para os alunos do Fundamental I, que engloba do 1º ao 5º ano, e 4.500 kits para a Educação Infantil.

Os notebooks, com oito GB de memória, serão destinados aos professores dando-lhes condições para que desenvolvam um trabalho de qualidade junto aos alunos.

O kit para os alunos da Educação Infantil contém agenda escolar, dois cadernos de desenho, dois apontadores, duas borrachas, canetinha hidrográfica com doze cores, dois tubos de cola branca, giz de cera com 12 cores, duas caixas de lápis de cor grande com 12 cores, quatro lápis grafite, duas unidades de massa para modelar com seis cores, pincel, tesoura sem ponta e guache com seis cores.

Para o Ensino Fundamental, o kit é composto de quatro cadernos brochurão, caderno de desenho, régua de 30 cm, duas caixas de lápis de cor grande com 12 cores, oito lápis grafite, quatro canetas esferográficas azuis, dois apontadores, três borrachas, dois tubos de cola branca e duas caixas de giz de cera com 12 cores.

“Agora vamos organizar a distribuição dos equipamentos de informática e dos materiais escolares para as escolas dando condições para o desenvolvimento de um ensino de qualidade e para que os alunos tenham um bom desempenho escolar. Neste momento, os computadores são para os professores, mas esperamos que num futuro próximo possamos destinar esses equipamentos para os alunos também”, disse o secretário de Educação, Vinícius Ghizini.

“Todo investimento em Educação sempre será muito pouco, e garanto que teremos um olhar especial para com os educadores. Hoje, com a entrega desses materiais, concluímos uma etapa que começou com a compra no governo do prefeito Omar Najar. Investir na criança, em Educação, é investir no futuro das novas gerações. E nós estamos preocupados com as novas gerações”, enfatizou o prefeito Chico Sardelli.

“Tenho orgulho de participar desse momento, um projeto que começou no ano passado e está sendo entregue pelo governo Chico Sardelli. O plano de governo do Chico prevê a valorização da Educação, dos profissionais da Educação e de todos os funcionários públicos. Quando terminarem esses quatro anos, teremos uma Educação muito melhor”, afirmou o vice-prefeito, Odir Demarchi.