Chico entrega cartões de transporte para pessoas a partir de 60 anos

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, entregou na tarde desta quarta-feira (11) os primeiros cartões de transporte coletivo para pessoas com idade a partir de 60 anos. A prefeitura está disponibilizando o pedido online de isenção no transporte coletivo urbano desde o último dia 6. Foram entregues cinco cartões.

Até o fim da tarde, 27 pessoas haviam se cadastrado para receber o benefício. Os cartões foram entregues a Francisco Luis dos Santos, Rogeria Zaoral, Valter Pinto, Laercio Rezende e Aparecida Detoni Soares Amarante.

Chico destacou a alegria em participar do ato. “É um direito que o cidadão e a cidadã tem, que é o direito de ir e vir. Estou muito feliz em fazer hoje esta entrega, mas quero mais. A prefeitura ainda passa por muitas dificuldades mas vamos superá-las, não tenho dúvida nenhuma”, disse.

O vice-prefeito Odir Demarchi lembrou o compromisso da administração municipal em atender todos os públicos. “Desde que a gente entrou o compromisso do Chico é andar dentro da lei e uma destas cobranças era de fazer essa lei valer. Não medimos esforços para que o dia de hoje acontecesse e é com muito orgulho que a gente está participando da entrega dos cartões”, declarou..

O secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), Pedro Peol, participou da entrega e destacou a importância do novo serviço para facilitar e agilizar o processo de solicitação e emissão do documento aos idosos. “Este é um direito de vocês que por muito tempo ficou parado e desde que o prefeito Chico e o vice Odir assumiram, vêm cobrando isso que hoje se torna realidade”, disse.

O ato contou ainda com a presença do vereador Leco Soares. “Para mim é um orgulho estar aqui, esse tempo todo tenho conversado com o Pedro (Peol) e visto a luta dele para que isso acontecesse. Parabéns à administração”, discursou.

O CARTÃO

O cadastro e a solicitação podem ser feitos pela Central de Atendimento Digital – Americana Inteligente. Para utilizar basta seguir as instruções:

– Acessar o site da Prefeitura de Americana – www.americana.sp.gov.br/americanainteligente

– Clicar em Protocolo

– Selecionar “Cartão Transporte Coletivo 60+

– Anexar RG e CPF ou CNH, comprovante de endereço em Americana recente, certidão de nascimento/casamento e uma foto

O benefício foi criado por meio da Lei Municipal nº 6026, de 23 de junho de 2017, que assegura a gratuidade no sistema regular de transporte coletivo urbano no município às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que comprovem residência em Americana.