Chico e secretário estadual acompanham vacinação de educadores

O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi recepcionaram, na manhã de quarta-feira (12), o secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, e, juntos, os três acompanharam a vacinação de profissionais da Educação contra a Covid-19 na UBS Vila Gallo, no bairro Vila Galo, em Americana.

Nesta quarta-feira, também foram imunizadas pessoas com comorbidade que se encontram na faixa etária dos 55 aos 59 anos e idosos com 60 anos ou mais (primeira dose) e com 68 anos ou mais (segunda dose), além dos profissionais da Educação, todos por meio de agendamento.

O novo balanço da imunização será divulgado nesta quinta-feira. Até a manhã desta quarta, 41 profissionais da Educação se cadastraram para receber a vacina e, dentro deste público, já haviam sido aplicadas 1.795 vacinas (1ª dose) e 1.652 vacinas (2ª dose). O município disponibilizou, nesta quarta-feira, 85 doses para imunizar profissionais da educação dentro da faixa etária estabelecida pelo governo estadual, abrangendo educadores das redes estadual e municipal de ensino.

Em sua fala aos presentes, Chico agradeceu a vinda do secretário e lembrou do trabalho desenvolvido por Americana, através do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), para garantir a imunização dos educadores. “Nós encampamos essa luta no primeiro momento, encaminhamos ao governo do estado uma moção pedindo que professores e profissionais da Educação pudessem ser imunizados e o governo, com muita sensibilidade, atendeu este apelo em todo o Estado”, disse o prefeito.

O secretário estadual elogiou a organização e a eficiência da imunização na cidade e fez um apelo pela chegada de mais vacinas ao país. “Parabéns a Americana pelo trabalho de vacinação, sabemos que não houve nenhum episódio aqui, está tudo muito bem organizado”, declarou.

A vacinação contou com a presença do deputado federal Vanderlei Macris, dos secretários municipais de Educação, Vinicius Ghizini, e de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, do presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Bill de Souza, do presidente da Câmara e do líder de governo, vereadores Thiago Martins e Thiago Brochi, e demais vereadores.