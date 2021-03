Chico e Rodaben vistoriam unidade no Residêncial Inaê

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Americana, em parceria com a Construtora Itajaí, segue com o cronograma de vistorias aos apartamentos do Residencial Inaê, no Jardim da Balsa. O prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário municipal de Habitação, Luiz Cezareto, acompanharam o processo de vistoria das unidades na última sexta-feira (26). Na sequência, eles se reuniram com servidores na secretaria de Habitação.

“O Residencial Inaê conta com 256 unidades e a previsão de entrega das chaves está prevista para até o final de março. As famílias estão fazendo as vistorias aos seus apartamentos e a próxima etapa será a entrega”, disse o secretário de Habitação.

Chico e Odir conheceram dois apartamentos, além dos espaços de festas e de lazer para os futuros moradores. “Será uma satisfação entregar as moradias aos americanenses. O incremento na qualidade de vida na cidade passa pela política habitacional”, declarou Chico.