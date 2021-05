Chico e Rafa Barros apresentam 25 ações para retomada econômica

Em uma lista de pelo menos 25 itens, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o secretário adjunto de desenvolvimento econômico, Rafael de Barros, apresentaram, na última sexta-feira, ações que devem ser tomadas pelo município – em parceria com diversas entidades – para a retomada econômica da cidade. Participaram da coletiva de apresentação o presidente da Câmara Municipal Thiago Martins (PV), o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e o secretário de Planejamento Angelo Marton.

A ideia do poder executivo é se alinhar com frentes representativas de diversos setores do município para colocar em prática – simultaneamente – atividades com diferentes objetivos, mas com o propósito de aquecer a economia de Americana.

Entre os itens da lista apresentada está a realização de eventos de grande porte como Festivais Gastronômicos, Feiras de Empregabilidade e Exposições de Prestadores de Serviços. A ideia é que esse tipo de evento aconteça no segundo semestre de 2021.

Uma revitalização do centro da cidade também foi bastante pontuada na reunião. A ideia é atrair tanto clientes como mais comerciantes para a área central. Entre as ações que devem ser tomadas para que isso aconteça, estão a busca de parcerias para decoração do calçadão em datas especiais, implantação de algum serviço essencial naquela região e ações de marketing.

Veja os itens apresentados pelo governo:

1 – Promover e apoiar agenda de Eventos e Feiras

1.1 – Feira de Empregabilidade

1.2 – Encontro de Negócios

1.3 – EXPODEX – Feira de Exposição dos Prestadores de Serviços em

Americana

1.4 – Rodada de Negócios

1.5 – Feira de Máquinas da Cadeia Textil – TECNOTEXTIL

1.6 – FIDAM – Feira Industrial de Americana (repaginada)

2 – Criar programa de divulgação de Informação sobre abertura de novos MEIs.

3 – Realizar “Mutirão de Formalização” para negócios informais.

4 – Realizar REFIS para pagamento de impostos atrasados.

5 – Buscar parcerias para disponibilização de linhas de crédito especiais para

empresas.

6 – Executar programas de Marketing e Divulgação na cidade em Datas

Promocionais.

7 – Buscar parcerias para decoração da área Central em datas comemorativas.

8 – Analisar possibilidade de oferta de serviços essenciais no pavimento

superior do terminal urbano.

9 – Buscar parcerias para promover formação em educação financeira e de

empreendedorismo para crianças e adolescentes.

10 – Realizar análise da demanda real de mão de obra e seu nível de

especialidade para o mercado atual de Americana.

11 – Promover cursos de capacitação de mão de obra no município.

12 – Organizar realização de programa de treinamento para escritórios de

contabilidade da cidade com o auxílio da JUCESP para uso eficiente do

REDESIM, com consequente aceleração de processos.

13 – Oferecer programa de treinamento para setores responsáveis pelas

compras municipais sobre a Lei de Licitações e as vantagens da contratação

de micro e pequenas empresas locais.

14 – Mediar programas de treinamento das empresas locais interessadas em

participar de licitações e concorrências públicas.

15 – Fortalecimento da APL têxtil e de confecção.

16 – Incentivo ao Turismo de Negócios.

17 – Programar a realização de 2 Festivais Gastronômicos anuais na cidade.

18 – Iniciar obras da ETE Carioba.

19 – Intensificar trabalho de educação sanitária de combate à pandemia para

comerciantes e consumidores.

20 – Buscar e negociar melhorias no sistema de cobrança da área azul.

21 – Buscar parcerias e estudar possibilidades de revitalização da Área Central.

22 – Conseguir junto à vigilância sanitária o selo SIM/SISP para fomento da

indústria de produtos de origem animal.

23 – Fortalecer e ampliar a incubadora de empresas e criação de laboratórios

de inovação e tecnologia.

24 – Criação de uma plataforma online de negócios Regionais.

25 – Oferecer através de parcerias programas de capacitação para exportação.