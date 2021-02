Chico e Odir visitam instalações da Toyobo em Americana

O prefeito Chico Sardelli e seu vice Odir Demarchi visitaram nesta sexta-feira (26) as instalações da empresa Toyobo em Americana. O grupo japonês manteve parte da operação no Brasil e estuda investimentos em novas atividades na planta local.

Chico e Odir foram acompanhados do secretário de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton, e do secretário adjunto da Unidade de Desenvolvimento Econômico do município, Rafael de Barros. A comitiva conheceu os prédios da empresa e estrutura pronta para receber novas atividades. A Toyobo opera em Americana com a geração de cerca de 50 empregos diretos e 80 indiretos.

Chico se mostrou otimista com o potencial de desenvolvimento da empresa na planta local. “Nos colocamos à inteira disposição para sermos parceiros nestas novas empreitadas, principalmente para o desenvolvimento de projetos que gerem emprego e renda aos americanenses”, declarou o prefeito.