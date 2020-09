O pré-candidato a prefeito de Americana, o ex-deputado Chico Sardelli (PV) iniciou suas ‘andanças’ ao lado do vereador Odir Demarchi (PL) – pré-candidato a vice da chapa – e estiveram na Praia Azul, neste domingo.

Chico e Odir foram acompanhados do vereador Léo da Padaria (PV), que emplacou reuniões com moradores das chácaras do Aterro. A dupla também já esteve na feira do São Vito, no Parque Novo Mundo, Jardim São Paulo e Cidade Jardim I.