Chico e JR Dias fazem ‘tour’ pelo Zanaga no aniversário do bairro

Esta semana o bairro Antonio Zanaga completou 43 anos e o prefeito Chico Sardelli (PV) e o vereador da região Juninho Dias (MDB) fizeram um ‘tour’ pelo bairro com o objetivo de fazer um levantamento das necessidades e demandas da região.

A dupla passou pelo Society, Centro de Treinamento de Lutas, que está em reforma, área esportiva, onde fica o campo do Vilanza e uma quadra de baquete, área esportiva do Jardim Brasil, ginásio, onde verificaram as partes interna e externa, incluindo a pista de skate, que deve ser inaugurada em breve, Emei Curió, Bosque das Nascentes, que é o cartão postal do bairro, Posto de Saúde 10, local que Juninho pleiteia a reabertura, a quadra de areia, que também deve ser inaugurada em breve, e por fim, o pronto socorro 24h do bairro.

Todo o trajeto percorrido foi divulgado por Juninho em suas redes sociais.