Chico e Ghizini acompanham retorno das aulas presenciais

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito, Odir Demarchi, visitaram na manhã desta segunda-feira (24) o Ciep Professor Anísio Spinola Teixeira, no bairro São Jerônimo, onde prestigiaram a retomada das aulas presenciais depois de mais de um ano de atividades escolares exclusivamente remotas. O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, e a secretária adjunta, Evelene Ponce Medina, estiveram em sete unidades escolares acompanhando o retorno dos alunos.

A avaliação da Secretaria de Educação nesse primeiro dia é bastante positiva, com adesão maior às aulas presenciais por parte dos alunos do Ensino Fundamental, em comparação ao comparecimento nas emeis e nas creches. “Todos os protocolos sanitários estão sendo seguidos e estamos cumprindo o limite 35% de alunos. Nossos profissionais são muito bem preparados e nossa estrutura física, no geral, também é muito boa”, afirmou Ghizini.

O secretário ressaltou, ainda, que os kits de alimentação para os 12.300 alunos da rede já foram entregues. Todas as famílias dos estudantes receberam os alimentos na escolas onde estão matriculados, em um sistema de agendamento para evitar aglomerações. Os kits contêm arroz, feijão, açúcar, biscoitos doce e salgado, fubá, leite em pó, macarrão e óleo. O investimento da Administração Municipal foi de R$ 45,00 cada kit.