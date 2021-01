Chico é empossado presidente da Junta Militar

O prefeito Chico Sardelli foi empossado presidente da Junta de Serviço Militar de Americana, na manhã desta quinta-feira (28), em cerimônia ocorrida no Gabinete. A posse foi concedida pelo 2º Tenente Antonio Ananias da Silva Filho, chefe da 4ª Delegacia do Serviço Militar, de Campinas, e acompanhada por autoridades militares e civis, entre elas o vereador Marcos Caetano.

A solenidade foi realizada com público reduzido em função da pandemia e ainda contou com a presença do sub-tenente Tércio Adriano da Silva, chefe de instrução do Tiro de Guerra; Bruno de Souza Vince, 1º sargento; Terezinha Galhardo Nogueira Rodrigues, secretária da 4ª Delegacia do Serviço Militar; Edson Milan, chefe de gabinete; João Manoel Simão, secretário da Junta e José Rinaldo, representando o Tiro de Guerra.

Durante a solenidade, Chico leu o juramento de posse em frente à Bandeira Nacional presente no Gabinete do Prefeito e assinou o termo de posse, e na sequência empossou o secretário da Junta Militar, o servidor público João Manoel Simão.

O prefeito lembrou sua época de reservista na turma de 1975 e ressaltou o trabalho de formação de caráter desenvolvido pela Junta Militar. “Fico muito honrado e agradecido, sou sabedor da responsabilidade que é representar a Junta Militar. Vamos trabalhar juntos, estamos à disposição”, garantiu Chico.

O 2º Tenente Silva explicou a relevância do ato de posse. “Nossa missão hoje, eu como representante do Exército Brasileiro, é dar posse ao senhor, que recebe também essa incumbência. O Tiro de Guerra representa nossa cidade e se faz presente no cotidiano de Americana então, essa posse é muito importante para a sociedade”, declarou.