Chico recebe doação de cadeiras de rodas

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu nesta quinta-feira (16) a doação de 10 cadeiras de roda e 5 de banho para uso de pacientes atendidos pela rede municipal de saúde pública. A doação é a terceira feita no ano pelo empresário João Rosa Neto.

A entrega das doações aconteceu na secretaria de Saúde à diretora de atenção à Saúde, Simone Maciel. O prefeito Chico Sardelli, ao lado do vereador Lucas Leoncine, agradeceu o gesto. “João é um patrocinador das nossas causas mais urgentes, um colaborador voluntário sempre fazendo doações para nossa saúde. Em nome das famílias que serão beneficiadas com estes equipamentos, agradeço”.

Simone Maciel destacou que agora as cadeiras serão distribuídas pelas unidades de saúde conforme a demanda de cada espaço. “Temos muita procura, as doações vieram em muito boa hora. Vamos avaliar a necessidade social e com certeza terão o melhor uso”, assegurou.