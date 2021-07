Chico da um confere na manutenção do trânsito

O prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) visitou nesta quinta-feira (29) bairros de Americana inseridos na programação de melhorias estabelecida pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv). Os serviços começam a ser executados na próxima semana, de acordo com o secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol.

A promoção da mobilidade urbana é uma das diretrizes da Administração Municipal, com o objetivo de promover a qualidade de vida e um trânsito seguro, como detalhou o prefeito. “Temos em andamento diversas ações no sentido de garantir um trânsito mais humano e estas são novas propostas que em breve se tornarão realidade no cotidiano dos americanenses”, disse Chico.

O cruzamento das ruas Florindo Cibin e Serra do Mar, no Parque da Liberdade, vai ganhar uma rotatória para otimizar o fluxo de veículos, especialmente nos horários de pico, como início da manhã e final da tarde. Já na região do bairro Jardim São Jerônimo, o fluxo será reorganizado na Rua Ema Italia Bufarah. O cruzamento da via com a Avenida João Luiz Mazzer receberá o conjunto semafórico atualmente instalado na esquina com a Rua Gregório Sacoman com o objetivo de garantir maior fluidez pela via paralela à Avenida da Amizade.

A Rua Serra do Japi, na região do Parque da Liberdade, receberá revitalização completa da sinalização de trânsito, com pintura de lombadas, instalação e troca de placas e outras melhorias. A Utransv também realiza estudos sobre a mudança de sentido de direção das vias do Parque da Liberdade e do Jardim da Paz. Outro ponto a receber nova sinalização será a Avenida João Luiz Mazer, nas proximidades com a Avenida Rogério Zanaga de Camargo Neves, região do Jardim das Orquídeas. Além da instalação de nova sinalização e da pintura de faixa de pedestres, uma lombada será instalada na João Luiz Mazer.