Chico com Rodrigo Garcia, Cauê e André do Prado em São Paulo

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, foi recebido nesta quinta-feira (20) pelo vice-governador Rodrigo Garcia, acompanhado do secretário da Casa Civil, Cauê Macris, e do deputado estadual André do Prado, em audiência no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Eles conversaram sobre projetos para Americana e Chico aproveitou o encontro para apresentar as demandas do município, em especial para as áreas de saúde, infraestrutura urbana e educação. “Queremos trabalhar alinhados e usufruir ao máximo das ações do governo do Estado. Quem ganha são os americanenses”, declarou o prefeito.

Chico agradeceu a oportunidade da agenda oficial. “Agradeço ao Cauê pela agenda e pela acolhida. Estou feliz com o trabalho, mas quero mais para minha cidade e esta foi uma importante reunião de cortesia para a construção do futuro a partir de agora”, afirmou.

O prefeito e o deputado também se encontraram com o presidente da Alesp, Carlão Pignatari, e na sequência foram recebidos pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, que reiterou o compromisso do Governo do Estado com Americana.