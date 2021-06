Chico bate ponto no recape do Zanaga com Jr Dias

O prefeito de Americana, Chico Sardelli acompanhou nesta quarta-feira (23) o início das obras de recapeamento de três vias no bairro Antonio Zanaga. O recapeamento foi iniciado pela Rua Maria Quitéria e incluirá as ruas Cyro Costa e Ari Barroso. O vereador Juninho Dias também esteve presente no início das obras no bairro, executadas pela FFL Sinalizações, Comércio e Serviços Eireli. De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), a previsão é de que as três vias estejam recapeadas até julho deste ano.

“Odir e eu estamos dando cumprimento ao contrato assinado na administração passada e faremos a inclusão de novas vias para recape conforme a disponibilidade financeira e de recursos humanos da Administração Municipal. O recapeamento das vias está em nosso radar, estou feliz e quero mais”, disse o prefeito Chico Sardelli. O contrato de R$ 2.182.600,00 em recursos do Fundo Municipal de Trânsito inclui uma série de vias. As obras de recape foram reiniciadas desde o dia 18 de fevereiro com o recapeamento da Avenida Carmine Feola.

Também já receberam as melhorias a Rua Índia, região do Parque das Nações, Rua Florindo Cibin, trecho que compreende a transposição da Gruta e a Rua Frederico Penachioni, a Rua Solimões, na região do bairro São Roque e a Rua Vital Brasil. Ao todo, serão 71.626,21 metros quadrados de vias recapeadas.