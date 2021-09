Chico assina contrato com Senac por plano para melhorar trânsito

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou, na tarde desta quinta-feira (16), o contrato de parceria entre prefeitura e Senac para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O encontro teve a presença do vice-prefeito, Odir Demarchi; do secretário de Planejamento, Angelo Marton; da autoridade municipal de trânsito, Pedro Peol; e Ettore Poletti Junior, gerente do Senac.

O Plano de Mobilidade Urbana terá como base as condições de trânsito atuais e projetar as soluções para o futuro, levando em conta todos os modos de transporte do município. O trabalho será elaborado em conjunto, entre o Senac e técnicos do município.

O prefeito destacou que a parceria é mais uma ação a render frutos ao município. “Americana tem avançado muito com as parcerias e este é mais um exemplo. Estou muito feliz com esta colaboração do SENAC que, com a experiência técnica, vai colaborar e muito com a mobilidade urbana”, disse Chico.

O secretário de Planejamento, Angelo Marton, explicou que o plano integrará o sistema de transporte, ciclovias, pedestres, acessibilidade das pessoas, sempre visando o bem estar social da comunidade. “Trabalho que será realizado com a participação de membros da sociedade civil, como associações de classe, como engenheiros e arquitetos, técnicos, etc.”, disse.

Por força de lei federal esse plano precisa ser aprovado até abril de 2023, mas a previsão é que a conclusão se dê em aproximadamente 12 meses, de acordo com Marton.