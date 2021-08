Chico recebe medalhista olímpico e quer aposta no atletismo

O prefeito de Americana, Chico Sardelli/PV recebeu nesta segunda-feira (9) o atleta e medalhista Olímpico André Domingos da Silva, medalha de prata no revezamento 4×100 m nos Jogos Olímpicos de Sydney-2000 e de bronze na mesma prova em Atlanta-1996, no Paço Municipal. André Domingos veio apresentar o Projeto Velozes em Ação, ativo em Presidente Prudente, que terá um polo em Americana.

Chico e Odir receberam o atleta, acompanhado da secretária de Esportes, Grasiele Rezende, do secretário adjunto da pasta, Diego Cabral Olindo, de representantes da CPFL e do instituto responsável pela gestão do projeto, patrocinado pela CPFL com o apoio do Instituto CPFL através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal.

A ação atenderá 60 crianças no contraturno escolar, que farão suas atividades nas dependências do Centro Cívico de Americana. Inicialmente, a previsão é de contemplar estudantes com idades entre 8 a 14 anos, com a prática do atletismo de forma totalmente gratuita. A previsão do instituto é de que as aulas sejam iniciadas em setembro.

O Projeto Velozes em Ação foi criado pelo atleta e medalhista ao ver a realidade do atletismo no Brasil e se identificar com a realidade de muitas crianças carentes que não tem oportunidades. André percebeu a necessidade de oferecer a crianças e jovens a possibilidade de um futuro melhor, através da colaboração na formação física, psíquica e social de cada indivíduo. “O atletismo é democrático, todas as crianças farão o treinamento e o olho do treinador estará ali para detectar os talentos de cada um. Este é um projeto para receber essas crianças e oportunizar, mostrar que o esporte é legal e que através dele ela pode escolher o que quer ser”, disse o atleta.

Fabiano Redondo, gestor do Instituto Esportivo Social ao qual é vinculado o projeto, destacou o interesse da patrocinadora em contemplar Americana. “Foi um pedido da CPFL que este projeto acontecesse em Americana. A gente tem certeza de que vamos colocar o pé aqui para ficar por muito tempo”, afirmou, ao lado do presidente do instituto, o americanense Maurício Fragata.

Odir comemorou a escolha do município para sediar o novo polo do projeto. “Estou contente que Americana vai ter mais essa opção esportiva. Vai ser muito bom para nossas crianças e vocês estão de parabéns”, declarou o vice-prefeito.

Chico agradeceu o interesse, destacando o caráter social da proposta. “O brasileiro, onde é incentivado, se destaca. O exemplo mais recente é a Olimpíada, a delegação brasileira volta com uma série de medalhas e conquistas. Agora, o que vejo de mais importante é, além do esporte, o trabalho social de oferecer oportunidade a quem dela precisa. Quem ganha é Americana”, declarou.