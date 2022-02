Chico anuncia troca de secretários. Marton demitido

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta segunda-feira (7) uma reformulação em algumas secretarias, nomeando Dr. Diego de Barros Guidolin como secretário municipal de Planejamento e Dr. Hugo Stefano Troly como secretário municipal de Negócios Jurídicos.

Dr. Diego de Barros Guidolin, de 46 anos, é advogado, empresário, foi vereador e diretor da Gama. Exercia o cargo de secretário municipal de Negócios Jurídicos desde o início desta gestão, em janeiro de 2021.

Dr. Hugo Stefano Troly, de 30 anos, é advogado com especializações em Processo Civil, Direito Empresarial e Direito Eleitoral, iniciando Pós-Graduação em Direito Administrativo. Exercia o cargo de secretário adjunto de Negócios Jurídicos desde maio de 2021.

“São mudanças que visam dinamizar a gestão com a implantação de novos projetos. Agradeço ao Marton por todo o trabalho desenvolvido até hoje em prol do nosso município, que agora terá continuidade com o Guidolin, profissional de grande capacidade e confiança. O Hugo era nosso adjunto de Negócios Jurídicos e agora assume esse novo desafio, que vai desempenhar com muita competência, como tudo o que faz”, destacou o prefeito.