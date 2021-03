Chico aluga mais três respiradores pro Hospital Municipal

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” passou a operar, nesta quinta-feira (18), com 21 respiradores na UTI-Covid. Além dos atuais 18 aparelhos na unidade, outros três foram alugados para dar suporte à demanda por leitos, cada vez maior no município.

Por determinação do prefeito Chico Sardelli, a única unidade pública de saúde de Americana chegará a 30 leitos de UTI gradualmente, com contratação de mais pessoal e estrutura. No início do mês, eram 15 respiradores em operação e, gradualmente, a manutenção e o aluguel de equipamentos permitiu a ampliação do atendimento.

O HM já passou por modificações na sua estrutura que garantiram o aumento de leitos e é apontado como o local mais apropriado para a ampliação, por já contar com suporte físico e profissional para absorver uma alta na demanda. Nesta semana, foram contratados também 21 enfermeiros, 55 técnicos de enfermagem e 15 fisioterapeutas, por meio de empresa terceirizada especializada em fornecimento de profissionais. Outros cinco médicos também estão em processo de contratação.