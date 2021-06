Chico acompanha desassoreamento do Córrego Pyles

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam nesta quarta-feira (23) os serviços de limpeza no canal do córrego Pyles, na Avenida Raphael Vitta, na região do bairro Vila Rehder.

O trabalho de desassoreamento é um pedido constante dos moradores das imediações e está sendo executado desde o dia 16 com o auxílio de uma máquina escavadeira hidráulica. O serviço consiste na retirada da vegetação e resíduos do leito do córrego com o objetivo de melhorar o escoamento das águas.