Chelsea bate Manchester City e leva Champions League

O time inglês Chelsea derrotou o Manchester City e se tornou bicampeão da Champions League. Os Blues abriram o placar na finalíssima do maior torneio da Europa com um gol de Kai Havertz. Um dos craques do Manchester City, o belga Kevin De Bruyne foi substituído por Gabriel Jesus após choque em dividida com Rüdiger.

Nove anos após seu primeiro título de Liga dos Campeões, a equipe voltou à final diante do Manchester City e venceu por 1 a 0, no Estádio do Dragão, em Portugal, conquistando sua segunda taça da competição na história. O City ainda não tem títulos do maior torneio do continente.

Ainda no primeiro tempo, o brasileiro Thiago Silva, do Chelsea, sentiu um desconforto na virilha e recebeu atendimento. O zagueiro chegou a voltar para o jogo, mas continuou sentindo dores na região, precisou ser substituído e deixou a final lamentando bastante. Outro jogador que deixou a partida foi o craque belga Debruyne, que se machucou.

O técnico do City, Pep Guardiola, arriscou mais no segundo tempo colocando o brasileiro Gabriel Jesus e o argentino Agüero, mas as mudanças não geraram o resultado esperado.