Chegou no carrão e roubou a casa no centro

Um homem foi preso por furto a residência na região central de Americana e só detido quando a polícia descobriu o ‘carrão’ que ele tava. O ataque à casa foi na tarde deste feriado de 7 de setembro, por volta das 14h, na rua Monteiro Lobato, Vila Massuchetto.

A equipe foi acionada via Copom para atendimento de furto à residência. Chegando no local dos fatos, populares e familiares da vítima A.J. informaram que o homem tinha fugido sentido centro, e possivelmente estaria em um veículo Honda/Civic, na cor preta.

Com as informações a equipe iniciou patrulhamento e, na Rua Francisco Cano Sanches, avistaram o veículo, realizaram a abordagem e durante a busca pessoal localizaram com o condutor, dois celulares, um da marca Nokia e outro de marca Motorola; um óculos Ray-Ban e R$ 9,25 em espécie.

Questionado sobre a procedência dos objetos, A.A.M.P disse que um dos celulares era de sua propriedade, e o outro tinha encontrado, porém em contato com a vítima, reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indiciado, partes conduzidas até o CPJ, onde após a elaboração do BOPC, o autor permaneceu preso pela prática de Furto.