Chegada da Sam’s Club em Americana deve gerar 300 empregos

Nesta quarta-feira foi anunciado que Americana vai ganhar uma unidade da Sam’s Club – do grupo Walmart. A unidade deve começar a funcionar em maio/junho de 2021 na Avenida Brasil, mesmo local do Walmart.

Segundo uma postagem nas redes sociais do prefeito Omar Najar (MDB), a abertura da unidade deve gerar 300 empregos na cidade.

“Hoje recebi em meu gabinete os diretores executivo e de relações institucionais do Grupo Big, Marcelo Tardin e Carlos Eli, que informaram que já protocolaram na prefeitura o projeto, dando início aos trâmites para instalação desse grande empreendimento em nossa cidade. Serão gerados cerca de 300 empregos, entre diretos e indiretos, uma grande conquista nesse momento de recuperação econômica, disse Omar.”

Omar ainda se disse feliz com a volta do “Grupo Big” na cidade. “Agradeço ao secretário de Planejamento, Ângelo Marton, e ao diretor de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Antonio Fernandes, pelo trabalho realizado para que Americana tivesse esse novo investimento. Fico muito feliz desse retorno do Grupo Big para Americana durante a minha gestão e faremos de tudo para ajudar a agilizar o processo de instalação, pois nossa cidade só tem a ganhar”.