Chega ao Brasil marca de beleza da República Tcheca

A Dermacol, uma das maiores empresas de cosméticos da República Tcheca, chega oficialmente ao Brasil, marcando mais uma etapa de desenvolvimento e expansão global. Presente em 73 países, a marca possui linhas completas de maquiagens e também grande variedade de produtos para pele e corpo, inclusive já nos prestigiou com o lançamento do Brazilský Kokos, um gel de banho inspirado nas praias brasileiras.

Inicialmente, alguns destaques já estão disponíveis para comercialização, quando usados em conjunto garantem o que os profissionais chamam de “Maquiagem Perfeita”. No entanto, a atenção é quase toda para a Base Makeup Up Cover, que completou meio século, é uma das queridinhas dos experts de beleza, influencers e famosas, principalmente no período de Carnaval, por ser de alta cobertura, resistente à água, hipoalergênico, FPS 30 e composta por 19 tonalidades. Além disso, é muito utilizada para corrigir imperfeições na pele como espinhas, olheiras, cicatrizes, hematomas, tatuagens, entre outras.

“A área de beleza, historicamente é umas das áreas da economia que menos sente crises. Esse detalhe por si só já justificaria a vinda da nossa empesa, mas um dos pilares mais relevantes que foi determinante sobre a forma que a marca se faria presente no Brasil, foi garantir a segurança dos consumidores brasileiros”, diz Rodrigo Roda, executivo da marca no Brasil.

No mês de outubro a Dermacol trará 15 lançamentos, considerando suas variações de cor, representarão aproximadamente 100 itens. Seguindo as principais tendências e atenta à pluralidade cultural ao redor do mundo, a empresa que não deixa de ousar em seu segmento, já tem planos para o desenvolvimento de produtos considerando as características dos consumidores brasileiros.

