Chefs Campinas Delivery todo o final de semana

Em razão da pandemia de coronavírus, a 8ª edição do Chefs Campinas terá um novo formato este ano. Sem a possibilidade de ser realizado na Praça Carlos Gomes como ocorreu anteriormente, o tradicional evento gastronômico da cidade acontecerá por sistema de entrega em casa e retirada nos estabelecimentos, ganhando assim um nome especial para esta edição: Chefs Campinas Delivery, no próximo final de semana.

Mantendo a proposta original de oferecer pratos especiais de badalados bares e restaurantes da cidade, o evento será realizado neste sábado e domingo, dias 18 e 19 de julho, com cardápios para almoço e jantar. Fazendo parte da programação do aniversário de 246 anos de Campinas, o Chefs Campinas Delivery contará com 28 estabelecimentos participantes.

Em todas as edições anteriores, o Chef Campinas foi realizado na Praça Carlos, atraindo quase 150 mil pessoas nos últimos sete anos. “Como as pessoas não poderão ir até a Praça, a ‘Praça’ irá até as pessoas por meio do delivery”, destacou o presidente do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau (CRCVB), Vanderlei Costa. Parte dos bares e restaurantes participantes também vai oferecer a opção de retirada do pedido no próprio estabelecimento.

O Chefs Campinas é uma realização do CRCVB com a correalização da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo e da Secretaria de Cultura.

“Avaliamos em parceria com o Convention Bureau que não gostaríamos de interromper a sequência do evento, que foi abraçado pela população e virou um xodó de Campinas na semana do aniversário da cidade. Assim, além de darmos continuidade a mais uma edição, entendemos também que, neste momento difícil que atravessamos por conta da pandemia, é uma oportunidade de fomentarmos a economia dos bares e restaurantes”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, Alexandra Caprioli, no anúncio de lançamento desta edição especial.

Para oferecer variados pratos e também bebidas especiais, o Chefs Campinas Delivery contará com 28 operações: Abbraccio, Ají com Mel, Bar do Marcelino, Bellini Ristorante, Boteco Vidottinho, Casa Belga, Casa Rio Bar e Restaurante, Chef Antonello Caffè, Churrascaria Montana, Diamante Negro Assaí, Entre Taças, Esquinica, Estação Marupiara, Gelateria Pallure, Kindai, Los Vaqueros Espeto Bar, Olivetto, Original Cheesecake, Outback, Ramalho Experience, Restaurante Jangada, Restaurante Strog&noff, Romana, Royal Bistrô & Café, Sinhá Joana, Toca da Mangava, Velho Valentim e Vila Paraíso.

O cardápio completo com os valores dos pratos, disponibilidades de horários de retirada, indicação de onde fazer o pedido e as opções de entrega de cada estabelecimento estão no site https://visitecampinas. com.br/chefscampinas/

Na plataforma Cultura Abraça Campinas, canal online oficial da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas no YouTube, no endereço youtube.com/ CulturaAbraçaCampinas , a população encontra vídeos dos estabelecimentos detalhando seus pratos exclusivos para esta festa de sabores.

Live de Gastronomia

Uma das atrações de sucesso do Chefs Campinas na Praça Carlos Gomes é o espaço Cozinha Show, com aulas de gastronomia para o público. Por isso, numa edição especial como esta de 2020, a organização também programou uma atração virtual: é a live “Fusion Food”, que será apresentada diretamente do Instituto Franco-Brasileiro de Gastronomia (IFBG), de Campinas.

A live está programada para as 11h no sábado, 18 de julho, com transmissão do Instagram do instituto, no @ifbgastronomia, com a participação dos conceituados chefs Renata Dake e Roberto Escudero, que irão apresentar uma mistura de sabores da Ásia com ingredientes do Brasil.

SERVIÇO

Chefs Campinas Delivery

Dias: 18 e 19 de julho (almoço e jantar)

Participantes: 28 operações