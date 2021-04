Chefe de gabinete, Franco começa a aparecer em visitas

Chefe de gabinete na gestão Sardelli, Franco Sardelli começou a aparecer ao lado de vereadores e lideranças visitando locais que precisam de atenção na cidade, após os primeiros quatros meses de mandato agindo de forma mais “tímida” publicamente.

Nesta terça-feira, pelo menos duas publicações nas redes sociais mencionaram Franco como o representante do poder executivo. Uma delas, no Bosque das Nascentes, no Zanaga, ao lado do servidor da regional do Zanaga, Anderson Kbça e outra ao lado do vereador Leco, durante uma visita ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

As “aparições” de Franco indicam uma aposta por parte do pai e chefe do executivo Chico em uma provável candidatura do filho em 2022. O grupo ainda não teria se decidido entre nomes como Franco, o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e o vereador e presidente da Câmara, Thiago Martins (PV).

Franco está filiado ao PL, partido que “deu guarida” a seu pai entre 2018 e 2020.