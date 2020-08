Cheetara e Bragantino. MissBumbum e catarinense em busca do título

Musa fitness faz pintura corporal da Thundercat Cheetara

Modelo fotográfica, atleta de fisiculturismo e musa fitness, assim a lindíssima Julia Menezes ganhou fama e inúmeros fãs e seguidores por todo país. A gata dona de um corpo escultural foi estrela de um ensaio fotográfico especial realizado pelo fotógrafo Aluízio Corrêa revivendo a personagem Cheetara do desenho ThunderCats.

Não foi a primeira vez que a musa deu vida a Cheetara e aproveitando o evento que acontece anualmente em Brasília, esse ano de forma virtual devido a pandemia, o “Make em foco”, a gata reviveu a pedido dos seguidores a personagem. O responsável pela arte corporal em Julia foi o artista Araújo Madson e teve a make de Ju Welasco.

Julia continua em preparação para retornar aos grandes campeonatos mantendo uma rotina diária de treinamento e alimentação balanceada, além de seguir a faculdade de educação física.

“Estou focada em meus treinamentos, pretendo retornar às competições em ótima forma sem deixar a minha carreira artística de lado, na qual prometo novidades ainda esse ano” conta Julia Menezes que também ensaia um retorno à televisão.

Credito das Fotos Aluízio Corrêa

Musa do Bragantino chega firme pra disputar Brasileirão

A modelo Zaza Palmeira está concorrendo ao posto de “Musa do Bragantino” no concurso Musa do Brasileirão. A linda loira quer realizar esta conquista por se tratar de um concurso que dará a ela muito visibilidade para investir na carreira de modelo. Esplêndida e provocante, Zaza Palmeira disse que a experiência de concorrer para Musa do Bragantino é uma experiência maravilhosa. A loira falou um pouco sobre o sentimento de concorrer a este posto tão importante.

“É a realização de um sonho pode representar minha cidade e o meu time. Sou nascida e criada em Bragança e sou bragantina de coração. Me sinto orgulhosa de concorrer no Musa do Brasileirão e participar dessa seleção”, disse a gata que mora na cidade de Bragança Paulista e torce para o Massa Bruta desde pequena.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas. Para poder acompanhar mais sobre a Zaza Palmeira, basta seguir ela no seu Instagram @zaza_rb.bragantino, onde a beldade já possui mais de 15 mil seguidores.

Ela quer provar que tem o bumbum top 2020

MARAVILHOSA! Ela arrasa sempre nas redes sociais com suas postagens exibindo toda a sua beleza, elegância e charme. Estamos falando da modelo fitness Rayane Souza foi escolhida para representar o estado de Goiás no concurso Mais Belo Bumbum do Brasil 2020 e vai lutar para ser eleita a dona do bumbum mais lindo do país.

A final está prevista par o dia 04 de novembro no Deck Beach, na Barra da Tijuca-RJ, onde a bela espera brilhar para levantar o título contra as demais representantes dos demais estados. Rayane Souza, dona de um corpo escultural é muito elogiada nas redes sociais. A beldade faz grande sucesso por onde passa com seu corpo sarado e seu bumbum na nuca. Alguns dos comentários deixados pelos seus seguidores são: “Espetáculo”, “Delícia” e “Maravilhosa”.

Nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousados mostrando seu bumbum avantajado. Para poder acompanhar mais sobre Rayane Souza, basta seguir ela no seu Instagram @rayanesouza575, onde ela exibe sua boa forma sempre.

Catarinense do interior quer dominar estado

A modelo catarinense Aline Geraldi está concorrendo ao título de Musa de Santa Catarina, depois de ter participado de uma seletiva com mais de 15 candidatas belíssimas, a bela recebeu o título de Musa da cidade de Palhoça 2020. O concurso deve ocorrer entre fevereiro e março de 2021 se a pandemia deixar.

Aline, mãe de dois filhos, falou sobre a emoção de representar a cidade de Palhoça, que fica situada na região metropolitana de Florianópolis, com cerca de 171 mil habitantes, em um concurso tão importante como o Musa de Santa Catarina. “Me sinto lisonjeada em representar uma cidade que sempre morei e levei no coração, e sim representar as mulheres dessa cidade. Quero mostrar que nossos sonhos nunca acabam e que devemos seguir firmes e fortes sempre, não importa os obstáculos e as dificuldades. Devemos sempre nos colocar em primeiro lugar”, declarou a modelo que já posou com a faixa de musa palhocense.

Quem quiser conferir fotos e saber mais sobre Aline Geraldi, pode acessar o seu instagram: @alinegeraldi acompanhar as novidades da Musa de Palhoça. Para acompanhar as novidades do concurso basta seguir o perfil @musa_desantacatarina.