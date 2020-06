Chás naturais ajudam na hidratação durante o inverno

Há quem espere o ano inteiro para a chegada do inverno! E entre todos os costumes que a temporada mais fria do ano traz, existe um hábito que praticamente vai embora: o de beber água. Ainda que não se sinta sede, a hidratação durante as baixas temperaturas deve ser constante e os chás naturais podem ser grandes aliados nessa tarefa, como sugere a nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau.

“Apesar de nada substituir a ingestão de água em si, os chás naturais são uma alternativa para favorecer a hidratação do corpo no inverno. Além disso, ainda fornecem outros benefícios para a saúde, que vão desde melhorar a digestão, o sono e a função intestinal, até reduzir a inflamação do organismo e a diminuir a retenção de líquidos. Vai depender do objetivo e da planta escolhida”, comenta a especialista.

Um estudo de 2019* (referência ao final do texto) incluindo dados de chás de lavanda, feno-grego, camomila, hortelã, hibiscus, erva mate, camomila, chá verde e suas combinações, encontrou benefícios relacionados à saúde da mulher, prevenção de diabetes, de doenças cardiovasculares, de alterações no fígado e até alguns tipos de câncer.

Quer mais motivos para apostar no preparo das bebidas naturais? As receitas de chás com cascas de frutas podem ser uma ótima oportunidade para reduzir o desperdício de alimentos e aproveitar melhor todos os nutrientes que eles podem oferecer. E dá até para consumir gelado, para quem prefere bebidas mais fresquinhas mesmo no frio.

Vale ressaltar que mesmo que os chás naturais somem muitos pontos positivos, devem ser ingeridos com cautela. “Por terem efeitos terapêuticos, os chás devem ser consumidos de forma adequada, tanto no que diz respeito à forma de preparo, quanto na escolha do chá. Os estimulantes, como o de gengibre, chá verde, de hibiscus, preto e branco, devem ser consumidos apenas no período da manhã”, orienta a especialista. “Também é importante destacar que o ideal é que os chás sejam feitos sem adição de açúcares e que gestantes e crianças não devem abusar do consumo de nenhum tipo”, finaliza.

Para quem já era adepto aos chás, mas na opção de sachê, a profissional explica que essa versão não consegue preservar os efeitos terapêuticos da bebida, entretanto, ajudam na hidratação.

Por fim, Renata ensina o passo a passo de quatro opções de chás naturais e ainda dá dicas espertas de preparo. Confira!

Dicas de preparo

•Os chás feitos com as folhas das plantas, chamados de infusão, devem ser preparados com o aquecimento da água até que comece a formar as primeiras bolhas; em seguida, desliga-se o fogo e acrescenta-se a folha escolhida, deixando descansar por cerca de 10 minutos com o recipiente tampado.

•Os chás feitos com as raízes das plantas, como gengibre, canela, cravo ou com frutas, devem ser preparados com o aquecimento da água com a planta junto, por alguns minutos após levantar fervura.

Chá de casca de abacaxi com cravo

1 xícara de cascas de abacaxi picadas

5 cravos da índia

500 mL de água

Preparo:

1) Leve todos os ingredientes ao fogo, cozinhando por 10 minutos após levantar fervura.

2) Coe e sirva em seguida.

Chá de frutas

1 rodela de abacaxi

1 maracujá

1 maçã picada com casca

3 paus de canela

800 mL de água

Preparo:

1) Leve todos os ingredientes ao fogo, cozinhando por 10 minutos após levantar fervura.

2) Coe e sirva em seguida.

Chá verde com frutas e gengibre

3 xícaras de água

3 col de sopa de folhas de chá verde

1 pedaço grande de gengibre (3cm)

Suco de 1 limão

Suco de 1 laranja

Preparo:

1) Aqueça a água com o gengibre picado.

2) Deixe cozinhando por cerca de 5 minutos após levantar fervura.

3) Desligue o fogo e espera cerca de mais 5 minutos.

4) Então, acrescente as folhas de chá verde, o suco de limão e o suco de laranja.

5) Tampe e deixe descansar por 10 minutos.

6) Coe e sirva em seguida.

Chá indiano

500 mL de água

2 bagas de cardamomo

2 paus de canela

3 cravos da índia

1 col de sopa de mel

100 mL de leite de arroz

2 col de sopa de folhas de hortelã

Preparo:

1) Aqueça a água com o cardamomo, a canela, o cravo e o mel.

2) Deixe cozinhando por cerca de 5 minutos após iniciar a fervura.

3) Desligue o fogo e espere cerca de 5 minutos.

4) Então, acrescente as folhas de hortelã e o leite de arroz.

5) Tampe e espere mais 5 minutos.

6) Coe e sirva em seguida.

*Referência: Poswal FS, Russell G, Mackonochie M, MacLennan E, Adukwu EC, Rolfe V. Herbal Teas and their Health Benefits: A Scoping Review. Plant Foods Hum Nutr. 2019;74(3):266-276. doi:10.1007/s11130-019-00750-w)